Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 8,51 puan ve yüzde 0,17 değer kazanarak 4.921,33 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.899,46, en yüksek 4.955,45 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,24 artışla 4.924,64 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,21, sanayi endeksi yüzde 0,58, hizmetler endeksi yüzde 0,18 değer kazanırken, teknoloji endeksi yüzde 0,96 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 5,20 puan ve yüzde 0,10 düşüşle 5.408,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 37'si geriledi. Koza Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Girişim Elektrik Sanayi, ve Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

ALTININ ONSU​​​​​​​ 2.007 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2.007 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, 1 milyon 249 bin 810 lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2197 lira, satışta 19,2968 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2226 lira, satışta 19,2997 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 13,33'ten, bileşik getirisi de yüzde 13,78'den gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2410, dolar/yen paritesi de 132 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,1 artışla 84,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.