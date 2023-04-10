Piyasalarda gün sonu

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AA

BIST 100 endeksi, güne 31,38 puan ve yüzde 0,64 değer kazanarak 4.956,02 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.956,02, en yüksek 5.102,42 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,40 artışla 5.092,31 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,82, sanayi endeksi yüzde 2,73, hizmetler endeksi yüzde 3,73 ve teknoloji endeksi yüzde 3,07 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 199,23 puan ve yüzde 3,68 yükselişle 5.608,05 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 4'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Koza Altın İşletmeleri, Ereğli Demir Çelik ve Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

​​​​​​​ALTININ ONSU 1.989 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.989 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,3 kazançla 1 milyon 279 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,2246 lira, satışta 19,3016 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,2197 lira, satışta 19,2968 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0840, sterlin/dolar paritesi 1,2370, dolar/yen paritesi de 133 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yatay seyirle 84,7 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.