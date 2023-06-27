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Piyasalarda gün sonu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 26,25 puan artarak 5.759,11 puandan kapandı. BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 5.759,11 puandan tamamladı

Piyasalarda gün sonu
AA

BIST 100 endeksi, güne 7,80 puan ve yüzde 0,14 değer kaybederek 5.725,06 puandan başladı. Gün içinde en düşük 5.692,86, en yüksek 5.766,58 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,46 artışla 5.759,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,99, hizmetler endeksi yüzde 1,25, teknoloji endeksi yüzde 0,06 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 1,65 puan ve yüzde 0,03 azalışla 6.396,14 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 65'i prim yaptı, 32'si geriledi. Türk Hava Yolları, Koza Altın İşletmeleri, İş Bankası (C), Akbank ve Yapı Kredi en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla 1.924 dolardan işlem görüyor.

Uluslararası piyasalarda, saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0950, sterlin/dolar paritesi 1,2720, dolar/yen paritesi de 143,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,3 azalışla 73,5 dolardan işlem görüyor.

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