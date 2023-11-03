Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 10,03 puan ve yüzde 0,13 değer kazanarak 7.673,65 puandan başladı. Gün içinde en düşük 7.581,57, en yüksek 7.721,18 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,55 artışla 7.705,99 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,63, hizmetler endeksi yüzde 0,60, mali endeks yüzde 0,63 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 57,45 puan ve yüzde 0,72 yükselişle 8.059,73 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 54'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Sasa Polyester, Yapı ve Kredi Bankası, Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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​​​​​​​ALTININ ONSU 1.994 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 1.994 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 4 azalışla 1 milyon 868 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,61'den, bileşik getirisi de yüzde 37,60'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,3281 lira, satışta 28,4416 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,2865 lira, satışta 28,3999 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0730, sterlin/dolar paritesi 1,2360, dolar/yen paritesi de 149,4 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 azalışla 85,9 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.