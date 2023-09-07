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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 156 puan artarak 8.337,67 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:36 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:36
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        BIST 100 endeksi, güne 36,80 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 8.218,47 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.218,47, en yüksek 8.358,03 puan ile rekor seviyeyi gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,91 artışla 8.337,67 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,16, sanayi endeksi yüzde 1,66, hizmetler endeksi yüzde 1,42, teknoloji endeksi yüzde 2,00 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 133,45 puan ve yüzde 1,53 yükselişle 8.835,59 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 19'u geriledi. Ereğli Demir Çelik, İş Bankası (C), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, ASELSAN ve Türk Hava Yolları en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ​​​​​​​ALTININ ONSU 1.919 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.919 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,1 azalışla 1 milyon 696 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 26,7860 lira, satışta 26,8934 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 26,7514 lira, satışta 26,8586 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0700, sterlin/dolar paritesi 1,2470, dolar/yen paritesi de 147,2 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,4 azalışla 90,1 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #ekonomi
        #piyasa
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