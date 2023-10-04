Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 10,20 puan ve yüzde 0,12 değer kazanarak 8.523,74 puandan başladı. Gün içinde en düşük 8.329,02, en yüksek 8.533,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,12 azalışla 8.333,14 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,56, hizmetler endeksi yüzde 1,63, sanayi endeksi yüzde 2,03, teknoloji endeksi yüzde 0,72 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 208,68 puan ve yüzde 2,34 düşüşle 8.723,82 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 21'i prim yaptı, 79'u geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Petkim, Zorlu Enerji ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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ALTININ ONSU 1.824 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.824 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,5 artışla 1 milyon 677 bin liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 27,97'den, bileşik getirisi de yüzde 29,93'ten gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 27,5123 lira, satışta 27,6225 lira olarak açıkladı.

TCMB, önceki efektif kurunu alışta 27,4326 lira, satışta 27,5425 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0500, sterlin/dolar paritesi 1,2140, dolar/yen paritesi de 148,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 3,5 azalışla 87,4 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.