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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 34,47 puan artarak 7.299,33 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2023 - 18:42 Güncelleme: 26.12.2023 - 18:42
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        BIST 100 endeksi, güne 38,43 puan ve yüzde 0,53 değer kazancıyla 7.303,30 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 7.202,88, en yüksek 7.405,05 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 7.299,33 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,52, teknoloji endeksi yüzde 1,06 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,75, sanayi endeksi yüzde 0,84 değer kazandı.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 30,28 puan ve yüzde 0,38 kazançla 7.955,70 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 62'si prim yaptı, 36'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Tüpraş, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2059 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2059 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 5,4 artışla 2 milyon 16 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 34,55'ten, bileşik getirisi de yüzde 37,53'ten gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,2442 lira, satışta 29,3614 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,1903 lira, satışta 29,3073 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1030, sterlin/dolar paritesi 1,2710, dolar/yen paritesi de 142,4 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,2 artışla 80,7 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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