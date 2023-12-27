Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 17,13 puan ve yüzde 0,23 değer kaybıyla 7.282,21 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.215,02, en yüksek 7.365,11 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,53 azalışla 7.260,44 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,24, hizmetler endeksi yüzde 0,38, teknoloji endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,36 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 56,19 puan ve yüzde 0,71 kayıpla 7.899,50 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 46'sı geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM

ALTININ ONS FİYATI 2074 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2074 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,5 azalışla 2 milyon 5 bin 2 liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,3169 lira, satışta 29,4344 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,2442 lira, satışta 29,3614 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1100, sterlin/dolar paritesi 1,2770, dolar/yen paritesi de 142,4 düzeyinde seyrediyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.