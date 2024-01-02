Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 72,07 puan ve yüzde 0,96 değer kazancıyla 7.542,25 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.542,25, en yüksek 7.634,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,06 artışla 7.624,29 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,23, hizmetler endeksi yüzde 2,54, teknoloji endeksi yüzde 5,41, sanayi endeksi yüzde 2,54 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 162,12 puan ve yüzde 2,02 kazançla 8.182,88 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 87'si prim yaptı, 13'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Gübretaş, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM

ALTININ ONS FİYATI 2064 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2064 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,4 azalışla 1 milyon 960 bin liraya geriledi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,92'den, bileşik getirisi de yüzde 40,32'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,6467 lira, satışta 29,7655 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,4176 lira, satışta 29,5355 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2620, dolar/yen paritesi de 14171 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 artışla 77 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.