Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 9,83 puan ve yüzde 0,13 artışla 7.421,86 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.386,99, en yüksek 7.547,84 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 artışla 7.547,84 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,04, hizmetler endeksi yüzde 1,61, teknoloji endeksi yüzde 1,92 ve sanayi endeksi yüzde 1,41 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 171,56 puan ve yüzde 2,15 kazançla 8.140,68 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 78'i prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Tüpraş ve Gübretaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

REKLAM

ALTININ ONS FİYATI 2044 DOLAR

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 2044 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,2 artışla 2 milyon 53 bin 497 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 37,49'dan, bileşik getirisi de yüzde 41,00'dan gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,7244 lira, satışta 29,8435 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 29,7186 lira, satışta 29,8377 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2700, dolar/yen paritesi de 144,54 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 azalışla 78 dolardan işlem görüyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.