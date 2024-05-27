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        Piyasalarda gün sonu

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 19,70 puan azalarak 10.656,96 puandan kapandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2024 - 18:51 Güncelleme: 27.05.2024 - 18:51
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        BIST 100 endeksi, güne 24,58 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.701,24 puandan başladı.

        Gün içinde en düşük 10.584,59 puanı ve en yüksek 10.758,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 10.656,96 puandan tamamladı.

        Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

        BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,11 puan ve yüzde 0,03 kazançla 11.671,65 puandan kapandı.

        BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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        ALTININ ONS FİYATI 2 BİN 355 DOLAR

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 355 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,7 artışla 2 milyon 445 bin liraya yükseldi.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,13'ten, bileşik getirisi de yüzde 41,76'dan gerçekleşti.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1086 lira, satışta 32,2373 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1227 lira, satışta 32,2514 lira olarak belirlemişti.

        Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0860, sterlin/dolar paritesi 1,2780, dolar/yen paritesi de 156,80 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 1 artışla 82,7 dolardan işlem görüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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