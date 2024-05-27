Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 24,58 puan ve yüzde 0,23 artarak 10.701,24 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.584,59 puanı ve en yüksek 10.758,92 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,18 düşüşle 10.656,96 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,04, sanayi endeksi yüzde 0,98, hizmetler endeksi yüzde 0,51 ve teknoloji endeksi yüzde 1,04 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 3,11 puan ve yüzde 0,03 kazançla 11.671,65 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 34'ü prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C) ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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