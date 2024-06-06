Piyasalarda gün sonu

BIST 100 endeksi, güne 40,50 puan ve yüzde 0,39 artarak 10.391,45 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.275,33 ve en yüksek 10.446,49 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,69 düşüşle 10.279,69 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 3,03 değer kazanırken, hizmetler endeksi yüzde 1,05, mali endeks yüzde 0,69, sanayi endeksi yüzde 0,20 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 113,23 puan ve yüzde 1 kayıpla 11.197,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 46'sı prim yaptı, 51'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Tüpraş, Türkiye İş Bankası (C) ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

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