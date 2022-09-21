41 yıl sonra bir ilk gelir mi? 0:00 / 0:00

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Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) bugün saat 21.00'de merakla beklenen faiz kararını açıklayacak.

Fed son olarak temmuz ayında politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2.25-2.50 aralığına çekti. FOMC böylece son 4 toplantıda toplamda 225 baz puanlık artırım kararı almış oldu. Politika faizi de Aralık 2018'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Son faiz artırımının karar metninde uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2'lik enflasyon hedefine ulaşmak için federal fonlama oranının yüzde 2.25-2.50 aralığına çekildiği ve faiz artırımlarının devamının uygun olacağının öngörüldüğü belirtilmişti. Fed Başkanı Jerome Powell ise karar sonrası yaptığı açıklamada sonraki faiz artırımlarının miktarını gelen verilerin belirleyeceğini ifade etmişti.

POWELL'DAN GÜÇLÜ BAĞLILIK MESAJI

Powell ağustos sonu yaptığı açıklamada ise "Yüksek faiz, yavaş büyüme ve iş gücü piyasasında durulma enflasyonu düşürürken, bunlar hane halkına ve şirketlere acı verecek. Bu, enflasyonu düşürmenin talihsiz bir bedelidir. Ancak fiyat istikrarını sağlamamak çok daha fazla acıya sebep olur" dedi.

Fed Başkanı Powell son olarak önceki hafta yaptığı açıklamada ise enflasyonu düşürme hedefine güçlü şekilde bağlı olduklarını vurguladı. Enflasyon beklentilerinin iyi çıpalanmasının önemine vurgu yapan Powell ''Fiyat istikrarı olmadan güçlü bir iş piyasası elde edemeyiz'' dedi.

ENFLASYON BEKLENTİYİ AŞTI

Fed'in dizginlemek için uğraştığı enflasyon yüzde 2'lik hedefin çok üstünde seyrediyor. Son olarak geçen hafta ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyonun yüzde 8.3 ile yüzde 8.1'lik beklentiyi aştığı açıklandı.

100 BAZ PUAN İHTİMALİ

Ağustos ayı enflasyon verisi açıklanana kadar piyasalar eylül toplantısından 75 baz puanlık artırım çıkacağı konusunda neredeyse emin durumdaydı. Ancak enflasyonun beklentileri aşmasıyla 100 baz puanlık artırım ihtimali de konuşulmaya başlandı. Japon finans kuruluşu Nomura daha önce 75 baz puan olarak açıkladığı beklentisini 100 baz puanlık artırım yönünde revize etti.

Goldman Sachs, JPMorgan, Société Générale gibi kuruluşlar ise bugün 75 baz puanlık bir artırım gelmesini bekliyor.

Bunun yanında Fed'in kararlarını gelen veriler ve yapılan açıklamalar ışığında analiz eden CME FedWatch Tool'da 100 baz puanlık artırım olasılığı enflasyon verisinin ardından geçen hafta yüzde 0'dan yüzde 34'e çıktı. Bu sabah itibarıyla ise söz konusu algoritma 75 baz puanlık artırım ihtimalini yüzde 82, 100 baz puanlık faiz artırımı ihtimalini ise yüzde 18 olarak verdi.

Eğer yüzde 18'lik ihtimal gerçekleşirse Fed 41 yılın ardından ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gitmiş olacak.

TAHVİL GETİRİLERİ 11 YILIN ZİRVESİNDE

Dolayısıyla 100 baz puanlık bir artırım ihtimal dahilinde görülse de eğer Fed'den bu yönde bir karar gelirse piyasalarda önemli etkileri olabilir. Dün bu gelişmelerin etkisiyle ABD Hazine tahvili getirilerinde yükseliş yaşandı. 10 yıllık tahvilin getirisi yüzde 3.56 ile yaklaşık 11 yılın zirvesine ulaştı.