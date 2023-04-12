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Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde

Küresel piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle bir süredir devam eden yön arayışının, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileriyle birlikte yerini hareketliliğe bırakması bekleniyor

Piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde
AA

ABD'de güçlü kalmaya devam eden iş gücü piyasalarının ardından, enflasyondaki gidişata ilişkin soru işaretleri de bugün cevaplanıyor.

Ülkede, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) martta aylık yüzde 0,2 artacağı ve yıllık enflasyonun yüzde 6'dan yüzde 5,1'e gerileyeceği öngörülüyor.

Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında atacağı adımlara yönelik yol haritasının bugünkü verilerle birlikte daha da netleşmesi beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın yüzde 71 ihtimalle gelecek ay 25 baz puan faiz artıracağı tahmin ediliyor.

Para piyasalarında yılın devamında Fed'in faiz indireceğine yönelik fiyatlamalar da güçlü kalmaya devam ederken, Fed üyeleri enflasyonla mücadelede kararlılık mesajları vermeyi sürdürüyor.

New York Fed Başkanı John Williams dün Fed'in enflasyonla mücadelede hala yapmaları gereken çok şey olduğunu belirterek, bankacılık sektöründeki krize karşın para politikasının yönünü değiştirmemeleri gerektiğini dile getirdi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee ise Fed'in faiz artışlarında temkinli ve sabırlı olması gerektiğini vurgulayarak, geçen ay yaşanan bankacılık krizinin tekrar edip etmeyeceğinden emin olunması gerektiğini söyledi.

Öte yandan, bugün açıklanacak Fed tutanakları da yatırımcıların odağında bulunurken, bankanın gelecek dönem para politikalarına ilişkin olası ipuçlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Dün bu gelişmelerle New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde yatay seyrederken, Dow Jones endeksi yüzde 0,29 değer kazandı. Nasdaq endeksi ise yüzde 0,43 geriledi. ABD'de endeks vadeli kontratlar, yeni güne ise sınırlı yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında dün yükseliş eğilimi öne çıkarken, yarından itibaren yoğunlaşacak makroekonomik veri takviminin piyasalarda oynaklığı artırması bekleniyor.

Bölge genelinde enflasyonun dirençli hali nedeniyle Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) gelecek ayki toplantıda 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakılırken, haftanın son iki gününde açıklanacak verilerin haziran ve temmuz toplantılarına yönelik fiyatlamaları daha da netleştirebileceği tahmin ediliyor.

Dün Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,37, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,57, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,15 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,89 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Asya pay piyasalarında da ABD'nin enflasyon verileri öncesinde temkinli bir seyir öne çıkıyor.

Bugün Japonya'da açıklanan verilere göre, Üretici Fiyat Endeksi'ndeki (ÜFE) artış martta yüzde 7,2'ye gerilese de beklentilerin üzerinde kalırken, çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 9,8 artışla öngörüleri geride bıraktı.

Öte yandan, ünlü yatırımcı Warren Buffet'ın Japon şirketlerine yatırım yaptığı ve bu yatırımları artıracağını açıklamasının etkileri de devam ediyor.

Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,6, Çin'de Şanghay bileşik endeksi 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 yükselirken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,7 geriledi.

Yurt içinde dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,63 üzerinde 5.124,25 puandan tamamladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 19,2853'ten kapanmasının ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 19,3060 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde perakende satış endeksleri, yurt dışında ise ABD'de enflasyon verileri ile Fed'in toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.200 seviyelerinin direnç, 5.050 ve 5.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, şubat ayı perakende satış endeksleri

15.30 ABD, mart ayı TÜFE

21.00 ABD, Fed'in toplantı tutanakları

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