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Piyasaların gözü Powell'da

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, bugün gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarına çevrildi

Piyasaların gözü Powell'da
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HABERTURK.COM

ABD'de devam eden resesyon ve enflasyon ikilemi para politikalarına yönelik belirsizlikleri artırırken, piyasalarda fiyatlamaları da zorlaştırmayı sürdürüyor.

Perşembe günü ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların kararsız kaldıkları görülürken, Powell'ın bugün İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı açıklamaların varlık fiyatlarında oynaklığı artırması bekleniyor.

Analistler, ülkede açıklanan makroekonomik verilerden alınan karışık sinyallerin yatırımcıların enflasyon konusundaki kararsızlığını desteklediğini ifade ederek, Fed üyelerinin sözle yönlendirmelerinin de piyasalarda yön arayışınının etkili olmasına neden olduğunu belirtti.

Dün açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Charles Evans, bankanın gelecek ay yapılacak toplantıda 25 veya 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceğini söyledi.

Fed'in resesyon sinyali olarak kabul edilen 3 aylık bono faizi ile 10 yıllık tahvil faizi arasındaki fark 110 baz puana yaklaşırken, tahvil piyasalarındaki söz konusu fiyatlama üç ayı geride bıraktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay yüzde 77 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağı öngörülürken, 50 baz puanlık faiz artışı da yüzde 23 ile olasılık dahilinde bulunmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,34 değer kaybederken, Nasdaq endeksi yüzde 0,63 yükseldi. ABD'de endeks vadeli kontratlar yeni güne ise düşüşle başladı.

Avrupa borsalarında dün alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, bölgede enflasyonunun yavaşlaması varlık fiyatlarındaki pozitif fiyatlamayı desteklemeyi sürdürdü.

Almanya'da sanayi üretimi yüksek enerji fiyatları ve yavaşlayan küresel talebe rağmen kasımda yüzde 0,2 artarken, Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, artışını 3. aya taşıyarak Haziran 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Dün bu gelişmelerle İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,33, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,25, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,81 yükseldi. Avrupa'da endeks vadeli kontratlar yeni güne ise satıcılı başladı.

New York borsasındaki karışık seyir bu sabah Asya'ya da taşınırken, Çin'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları risk algısını artırmayı sürdürüyor.

Ülkede vakaların artış oranının yavaşladığına yönelik haber akışına karşın sağlık sisteminin ne kadar süre daha dayanabileceğine ilişkin soru işaretleri pay piyasalarını baskılıyor.

Japonya'da bugün açıklanan makroekonomik verilere göre Tokyo Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 4 artarak beklentileri oldukça geride bırakırken, söz konusu artış son 41 yılın en güçlü enflasyonuna işaret etti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 artarken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 geriledi.

Yurt içinde, dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,20 değer kaybıyla 5.170,97 puandan tamamladı.

Bugün gözler yurt içinde açıklanacak sanayi üretimi verilerine çevrilirken, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 0,5 azalmasını bekliyor.

Dün, yüzde 0,3 artışla 18,7729'tan kapanan dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 18,7720'den işlem görüyor.

ÜNLÜ & Co tarafından sunulan mobil uygulama Piapiri’den alınan bilgilere göre, bugün Fed Başkanı Powell'ın konuşmasının yanı sıra, yurt içinde işsizlik ve sanayi üretimi ile ABD'de toptan eşya stokları takip edilecek.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın İsveç Merkez Bankası tarafından düzenlenen sempozyumda yapacağı konuşmada gelecek dönem para politikalarına yönelik ipuçlarının aranacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.150 ve 5.100 seviyelerinin destek, 5.200 ve 5.250 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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