Piyasanın yıl sonu kur beklentisi yükseldi

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Merkez Bankası (TCMB) nisan ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre Katılımcıların yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37.72 iken, bu anket döneminde yüzde 37.77 oldu.

12 ay sonrası için TÜFE beklentisi ise yüzde 31.63'ten 31.02'ye geriledi.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 22.91 TL iken nisanda 23.15 TL'ye çıktı. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 23.52 TL'den 24.08 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME BEKLENTİSİ DEĞİŞMEDİ

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3.5 olarak gerçekleşti. 2024 için büyüme beklentisi de aynı şekilde yüzde 4.4'te sabit kaldı.