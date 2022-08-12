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Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi

Piyasanın enflasyon ve kur beklentisi yükseldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

TCMB, ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcı anketi sonuçlarını açıkladı. Buna göre katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi yüzde 69,94 seviyesinden yüzde 70,6'ya yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise 40,23'ten yüzde 41,99'a çıktı.

2022 yılı Ağustos ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 24,72 olasılıkla yüzde 30,00 – 36,99 aralığında, yüzde 28,16 olasılıkla ise yüzde 44,00 – 50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Katılımcıların faiz beklentisi yüzde 14'te kalarak değişmezken, cari yıl sonu dolar/TL beklentisi 18,99 TL'den 19,65 TL'ye çıktı. 12 ay sonrasındaki beklenti ise sırasıyla 20,92 TL ve 22,03 TL olarak gerçekleşti.