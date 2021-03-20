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MSB: Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef vuruldu!

Terör örgütünün Kilis'e düşen roketlerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait ateş destek vasıtalarıyla gerekli cevabın verildiği, PKK/YPG'ye ait 20'den fazla hedefin imha edildiği, çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

PKK'YA AĞIR DARBE! Son dakika: Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef vuruldu!
MSB: Tel Rıfat'ta 20'den fazla hedef vuruldu!
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DHA

Terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki Tel Rıfat bölgesinden Kilis'e 2 roket atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'e düşen roketlerle ilgili, "Yapılan saldırı tabii ki kabul edilebilir bir saldırı değil. Bunun da cevabını yine haddiyle, misliyle verdik, veriyoruz, vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRIYA HEMEN CEVAP VERİLDİ

DHA'da yer alan habere göre terör örgütü PKK/YPG'ye söz konusu saldırının ardından verilen cevabın detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, düşen roketlerin hemen ardından Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları saldırının gerçekleştiği değerlendirilen noktalara cezalandırma atışları yaptı.

ÇOK SAYIDA TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırının yapıldığı yerlerle birlikte Tel Rıfat'ta teröristlere ait hedefler TSK'ya ait ateş destek vasıtalarınca vuruldu. Ateş destek vasıtalarıyla yapılan atışlarla terör örgütüne ait 20'den fazla hedef imha edildi. Atışlar sonucu çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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