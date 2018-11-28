SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
Diyarbakır
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

PKK'lı teröristlere ait sığınaklar imha edildi

Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, teröristlerin kullandığı sığınaklar ile kara yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi. Operasyonda 286 kilogram esrar ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi

28.11.2018 - 08:36 | Güncelleme: AA

Diyarbakır'ın Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarda, teröristlerin kullandığı sığınaklar ile kara yoluna tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice, Hazro ve Dicle ilçelerinde 25 Kasım Pazar günü saat 22.00'den itibaren Jandarma Özel Harekat Timleri, Jandarma Komando Timleri, Polis Özel Harekat Timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan "Bayrak-105 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Fatih Efiloğlu -01 Operasyonu"nun saat 02.00 itibarıyla tamamlandığı bildirildi.

Operasyonda, teröristlerce kullanılan avcı boy çukuru ve 3 dolu kış sığınağının tespit edilmesinin ardından tahrip edilerek kullanılamaz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, Dicle-Yokuşlu kara yolu kenarına tuzaklanan 20 kilogramlık teneke içerisine amonyum nitrat ve şeker karışımı ile hazırlanan el yapımı patlayıcının ise uzman ekiplerce imha edildiği belirtildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen temas ve adli arama faaliyetlerinde bahse konu sığınaklar, toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde ve arazi aramasında ele geçirilen malzemelere ilişkin şu bilgiler verildi:

"3 piyade tüfeği şarjörü, güneş paneli, 3 patlayıcı düzeneği başlatıcı cihaz, 3 büyük tüp, 2 küçük tüp, 4’lü 4 pil bloğu, 10 pil, 3 terörist kıyafeti, 2 büyük boy branda, testere, kazma, uyku tulumu, 2 battaniye, sırt çantası, 2 bel kuşağı, 3 pantolon, mont, şal, spor ayakkabı, mekap ayakkabı, tişört, 3 kilogram çikolata, cüzdan, çaydanlık, set üstü ocak, 2 kilogram çivi, 3 kilogram tütün, süpürge, kilim, büyük halı, 10 boş jelikan bidon, muhtelif ilaç ve çok sayıda örgütsel doküman."

Açıklamada, delil niteliğinde olan malzemelerin muhafaza altına alındığı, diğer malzemelerin ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı gereğince yerinde imha edildiği kaydedildi.

Narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında, icra edilen temas ve adli arama faaliyetleri neticesinde 286 kilogram esrar ele geçirildiği aktarılan açıklamada, 5 yol kontrol ve arama noktasında 346 şahıs ve 102 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamalarının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon bölgesinde 10 konut ve eklentisinde yetkili makamlardan alınan karar uyarınca adli arama yapıldığı vurgulanarak, 5 şüpheli hakkında gerekli yasal işlemin başlatıldığı ifade edildi.

Operasyon bölgelerindeki köy ve mezralarda, kaçak elektrik kullandığı tespit edilen 38 konut sahibi hakkında yasal işlem yapıldığı ve haklarında 54 bin lira idari cezası uygulandığı kaydedilen açıklamada, bölgede yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edildiği aktarıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X