PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi - HAKKARİ

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.Bu kapsamda 17 Nisan'da Kavaklı bölgesinde 12 timle başlatılan operasyonda Karanlıkdağ bölgesinde PKK'lı teröristlerin kullandığı barınak ve sığınaklar tespit edildi.Yapılan aramada iki kalaşninof, iki şarjör ve 60 fişek, 486 doçka mühimmatı ile çok miktarda yaşam malzemesi bulundu.