PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - BİNGÖL

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak olduğu bilgisi üzerine dün operasyon düzenlendi.Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 3 sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınaklardaki aramalarda 18 tüp, 20 metre akım taşıyıcı el yapımı patlayıcı kablosu, soba ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.Sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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