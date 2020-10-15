PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak imha edildi - BİNGÖL

AA

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bingöl İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yayladere ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak olduğu bilgisi üzerine dün operasyon düzenlendi.Operasyonda, meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 3 sığınak ortaya çıkarıldı. Sığınaklardaki aramalarda 18 tüp, 20 metre akım taşıyıcı el yapımı patlayıcı kablosu, soba ve muhtelif yaşam malzemesi bulundu.Sığınaklar ve ele geçirilen malzemeler, ekipler tarafından imha edildi.