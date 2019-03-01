Enis Yıldırım'ın haberine göre, terör örgütünün sözde eyalet muhaberecisi "Harran" kod çevrimli telsizi kullanan terörist ile başka bir terörist arasında 19-20 Aralık 2018 tarihinde telsiz muhaberesinde, 'Üç adet susturuculu tabanca ve 15 TNT gönder' şeklinde görüşme yaptığı tespit edildi.

İŞTE O ŞİFRELİ TELSİZ GÖRÜŞMELERİ

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bulunan sözde YPS ana karargahta faaliyet gösteren terör örgütü mensupları ile Şırnak Cizre–İdil mücavirinde Suriye'de faaliyet yürüten örgüt mensuplarından susturucu silah ve mühimmat temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

DHKP/C ÜNLÜ İŞADAMLARINI HEDEF ALDI

Emniyet Genel Müdürlüğü, istihbarat birimlerinden gelen bilgiler üzerine terör örgütünün siyasi parti mensuplarının yanı sıra kendilerine karşı olan işadamlarını ajan olarak nitelendirerek, saldırı yapma hazırlığında olduğu belirtti. Çalışmaların gizlilik içerisinde yürütülmesini ve gerekli tedbirlerin alınması hatırlatan Emniyet Genel Müdürlüğü, olası suikast eylemleri için tüm emniyet birimlerine birer yazı göndererek alarma geçirdi.