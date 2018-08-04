PKK'nın İstanbul'daki eylemlerini organize ediyordu

İstanbul'da PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun ayrıntıları ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre Terör örgütünün İstanbul'daki eylemlerini organize ettiği değerlendirilen Seyhan Ç. isimli kadını takibe alan polis, operasyon için düğmeye bastı. Geçtiğimiz Salı günü düzenlenen operasyonda Seyhan Ç. ve ona yardım ve yataklık eden F.Ö ve H.B gözaltına alındı.

Operasyonu genişleten ekipler gözaltına alınan kişilerle bağlantılı olduğu tespit edilen J.Ö. ile Diyarbakır'dan İstanbul'a gelerek örgüte eleman kazandırmaya çalışan Ferda Y. isimli kadını gözaltına aldı. Ferda Y.'nin "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" ve "Devletin Birliğini ve Bütünlüğünü Bozma" suçlarından arama kaydının bulunduğu belirtildi. PKK'nın iki kadın kilit ismi Ferda Y. ve Seyhan Ç.'ye yardım ve yataklık yaptığı öğrenilen B.Ö, H.Ö ve T.Ö. de operasyonun devamında yakalandı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Seyhan Ç., Ferda Y., T.Ö ve F.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 kişi serbest kaldı.

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