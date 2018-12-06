Güvenlik güçlerince art arda yürütülen başarılı operasyonlar, terör örgütü PKK'yı bitirme noktasına getirdi. Son bir ayda iç güvenlik operasyonları kapsamında; terör örgütü PKK'nın kış üstlenmesine yönelik kırsalda, 9 bin 765 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 194 sığınak/barınak imha edildi. 129 silah (48’i ağır),17 bin 591 mühimmat, 90 mayın/EYP, 36 el bombası, 963 kg patlayıcı ele geçirildi.

12 TON YAŞAM MALZEMESİ İMHA EDİLDİ

Operasyonlar nedeniyle kış üstlenmesi gerçekleştiremeyen terör örgütü, yiyecek ve yaşam malzemesi sıkıntısı yaşıyor. Son bir ayda düzenlenen operasyonlarda; 3 ton un, 1.2 ton şeker, 200 kg çay, 700 kg yağ, 4.7 ton bakliyat, 2 ton muhtelif diğer yaşam malzemesi olmak üzere, yaklaşık 12 ton yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ