PKK'nın sözde elebaşlarından Duran Kalkan'ın medya işlerini yürüten sanık hakim karşısında

AA

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan İ.K, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada, terör örgütü PKK tarafından geçen yıl şubatta Bursa'ya bombalı eylem yapmak amacıyla gönderilen ve güvenlik güçlerince yakalanan H.D, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla tanık sıfatıyla dinlendi.

H.D, sanık İ.K'yi "Gernas" adıyla tanıdığını ve emniyette verdiği etkin pişmanlık kapsamındaki ifadesinin geçerli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sanığı 2017 yılında Hınere bölgesinde gördüm. Hınere, Irak'ın kuzeyinde yer alan ve PKK'lıların olduğu bir bölgedir. Sanık, PKK'nın basın biriminde görevli diye biliyorum. Ayrıca kendisi, örgüte katılanlara verilen silahlı eğitim olan 'şervan eğitimi' almıştı. O dönem Duran Kalkan'ın telsiz muhaberesini yürütüyor diye hatırlıyorum. Ben, Duran Kalkan'ı örgüt kamplarında bizzat gördüm. Emniyette verdiğim ayrıntılı ifademi tekrar ederim."

Sanık İ.K. ise tanık beyanını kabul etmediğini ve terör örgütü PKK kamplarında bulunmadığını ileri sürerek, "Ben 2016 yılında KHK ile kapatılan bir gazetede çalışıyordum. Gazetecilik faaliyeti kapsamında birçok Doğu iline gittim. Tanığın bahsettiği Irak'ın kuzeyindeki örgüt kamplarına hiç gitmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve dava dosyasındaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.