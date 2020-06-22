PKK/KCK'nın sözde

AA

Terör örgütü PKK/KCK adına kentte aktif faaliyet gösterdiği ileri sürülen tutuklu S.D. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

S.D. hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme, silahlı terör örgütü kurma ve yönetme, suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak ve mala zarar verme" suçlarından da 37,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Toplanan bilgi ve belgeler, şüpheli ifade tutanağı, tanık anlatımları, bilirkişi raporları ve tutanaklara yer verilen iddianamede, S.D'nin terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı olduğu, PKK/KCK'nın ülke yapılanmasında "sorumlu" ve "yönetici" pozisyonunda aktif faaliyet yürüttüğü belirtildi.

S.D'nin, kentte örgüte eleman temin edilen organizasyonların başında bulunduğu ve üniversitelerdeki örgütsel eylemlerde grupları yönlendirdiği anlatılan iddianamede, sanığın "kadro" diye tabir edilen örgütün şehir yapılanmasındakilerle irtibatının bulunduğu, PKK'ya katılımı artırmak için faaliyet yürüttüğü ve 21 Şubat 2013'te Şırnak'ın Cizre ilçesinde ölen veya yaralananın olmadığı patlamanın planlayıcısı olduğu kaydedildi.

İddianamede ifadesi yer alan itirafçı örgüt mensubu M.E, patlayıcıyı "Süleyman" kod adlı S.D'nin kendisine siyah poşetle verdiğini ve Cizre'deki eylemi nasıl gerçekleştireceğini anlattığını belirtti.

- Örgüte katılan teröristlere eğitim vermiş

Tanık B.İ. de iddianamedeki ifadesinde, şu bilgileri verdi:

"Süleyman kod adlı S.D, PKK/KCK terör örgütünün genel gençlik sorumlusudur. Süleyman'ı Gare alanında bulunan örgüt kampında gördüm. Bu kampta 'Mawa' kod adını kullanarak örgüte katılan teröristlere eğitim veriyordu. S.D'nin örgüt kamplarında militanlara eğitim verirken 'Remzi' ve 'Serdar' kod adlarını da kullandığını biliyorum."

- "Kentteki örgütsel yapı üzerinde çok etkiliydi"

Diğer tanık G.A. da S.D'nin Adana'da örgüt adına aktif faaliyet yürüttüğünü ve üniversitedeki eylemleri yönlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"S.D, örgüt tarafından Adana'da görevlendirilmişti ve düzenlenen tüm eylemler onun talimatlarıyla gerçekleşiyordu. Kentteki örgütsel yapı üzerinde çok etkiliydi. S.D. sürekli il dışına gidip geliyordu. İstanbul, Diyarbakır ve Adana arasında sürekli yer değiştiriyordu. S.D, PKK terör örgütü ile kadrolar arasında bağlantıyı kuruyor, hangi kadronun nereye gidip ne görev alacağını belirliyordu. Ayrıca illerdeki 'kadro' şahısların üstü olarak onlardan sorumluydu."

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "genel gençlik sorumlusu" olarak faaliyet yürüttüğü belirtilen S.D'nin, örgütsel dokümanlarda parmak izinin tespit edildiği, suçunu teyit eden birçok delil bulunduğu kaydedildi.

. B. Topaloğlu