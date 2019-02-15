Ferdi Durdu'nun haberine göre, Malatya’da PKK/KCK terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulunan, terör örgütü adına sosyal medyada propaganda yapan şüphelilere yönelik 12 Şubat’ta operasyon düzenlenmiş ve 9 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5’i tutuklanırken, 1 şüpheli sağlık sebeplerinden olmak üzere toplam 4 şüpheli ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.