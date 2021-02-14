Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

İstanbul Havalimanı'nda PKK/KCK terör örgütünden kaydı bulunan ve yurtdışı çıkış yasağı olan kadın, kardeşinin pasaportuyla yurtdışına kaçmak isterken yakalandı.

PKK/KCK üyeliğinden kaydı bulunan kadın kardeşinin pasaportuyla yurtdışına kaçmak isterken yakalandı
İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar sırasında B.Ö. ismine kayıtlı pasaportla Casablanca'dan İstanbul aktarmalı Saopaolo'ya gidecek olan bir kadın, ekiplerin şüphesi üzerine durdurularak inceleme yapıldı.

Yapılan incelemede şahsın benzerlikten yararlanarak kardeşinin pasaportunu kullandığı, gerçek kimliğinin de PKK/KTCK terör örgütüne üyelikten suç kaydı olan ve yurtdışına çıkış yasağı olan S.O. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.O. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İSTANBUL'DA KAR! İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? İstanbul hava durumu
GÜNDEMİstanbul kar yağışına teslim!
Son dakika: Yolcu otobüsü yoldan çıktı! - Haberler
GÜNDEMYolcu otobüsü yoldan çıktı!
SON DAKİKA: İstanbul'da okullara kar tatili! Okullar yüz yüze ne zaman açılacak?
GÜNDEMYüz yüze eğitime kar engeli!
İstanbul'da okullara kar tatili! İstanbul'da okullar yüz yüze ne zaman açılacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
GÜNDEMİstanbul'da eğitime kar engeli
Adana'da virüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdığı iddia edilen işçiye ev hapsi
GÜNDEMVirüslü tükürüğü patronunun çayına karıştırdı iddiası
Son dakika haberi HDP'li Kaya ve Gergerlioğlu hakkında soruşturma
GÜNDEMHDP'li Kaya ve Gergerlioğlu hakkında soruşturma
Van'da terör iş birlikçilerine operasyon: Gözaltılar var
GÜNDEMVan'da terör iş birlikçilerine operasyon
Denizi kirleten 26 gemiye 44 milyon lira ceza
GÜNDEMDenizi kirleten 26 gemiye 44 milyon lira ceza
Son dakika: Pınar Gültekin cinayetinde o isim dinlenecek - Haberler
GÜNDEMPınar Gültekin cinayetinde o isim dinlenecek
İkna edilen kadın terörist, ailesiyle buluştu
GÜNDEMİkna edilen kadın terörist, ailesiyle buluştu