İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince İstanbul Havalimanı'nda yürütülen çalışmalar sırasında B.Ö. ismine kayıtlı pasaportla Casablanca'dan İstanbul aktarmalı Saopaolo'ya gidecek olan bir kadın, ekiplerin şüphesi üzerine durdurularak inceleme yapıldı.

Yapılan incelemede şahsın benzerlikten yararlanarak kardeşinin pasaportunu kullandığı, gerçek kimliğinin de PKK/KTCK terör örgütüne üyelikten suç kaydı olan ve yurtdışına çıkış yasağı olan S.O. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan S.O. yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.