PKK/YPG'nin bomba uzmanı Adıyaman’da yakalandı
Adıyaman'da yakalanan PKK/YPG'nin bomba uzmanı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
Adıyaman'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, silahlı terör örgütü PKK/YPG’de patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösteren Suriye uyruklu H.M. yakalandı.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü terör örgütü operasyonları çerçevesinde, 2016/-2018 yılları arasında Afrin bölgesinde PKK/YPG silahlı terör örgütü içerisinde patlayıcı madde uzmanı olarak faaliyet gösterdiği ihbarı üzerine Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma ekipleri Adıyaman il merkezinde H.M.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan şahıs, İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.