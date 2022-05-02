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Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da ilginç olay! Öfkeli vatandaş, otomobilini ateşe verdi ve... - Haberler
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Adana'da öfkeli vatandaş, otomobilini plaja çekip ateşe verdi

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi. Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından "Otomobilimi söndürmeyin" diyerek reddedildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, demir yığınına dönen otomobil plajdan kaldırıldı

Adana'da ilginç olay! Öfkeli vatandaş, otomobilini ateşe verdi ve... - Haberler
Plaja çekip, ateşe verdi!
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İHA

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde bir kişi, otomobiline benzin döküp ateşe verdi.

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Yumurtalık ilçesine arkadaşıyla gezmeye gelen Ö.F.T., saat 13.30 sıralarında 33 AVB 203 plakalı otomobilini Kıyıkent Sitesi plajının önüne sürdü ve denize 5 metre kala otomobiline benzin dökerek ateşe verdi.

Otomobil bir anda alev topuna döndü. Çevredeki vatandaşların yardım talebi de otomobil sahibi tarafından "Otomobilimi söndürmeyin" diyerek reddedildi. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve polis geldi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahalede bulunarak kısa sürede söndürdü.

Söndürme çalışmalarının ardından, otomobilin demir yığınına döndüğü görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil plajdan kaldırılarak otoparka çekildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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