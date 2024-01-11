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        Plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme

        Zonguldak'ta sosyal medyada bir kadınla erkeğin plajda cinsel ilişkide bulunduğu iddia edilen görüntülerle ilgili polis ekipleri, 'hayasızca hareketler' suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:26 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:26
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        Plajda cinsel ilişki görüntülerine inceleme
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        Kent merkezinde Kızlar Plajı´nda iddiaya göre, 2 gün önce bir kadınla bir erkeğin cinsel ilişkide bulunduğuna ilişkin görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

        DHA'da yer alan habere göre görüntülerin yayılmasının ardından polis, 'hayasızca hareketler' suçu kapsamında inceleme başlattı. Çiftin kimlikleri henüz tespit edilemedi.

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