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HaberlerYaşamNe yumurta ne de taş... Sahili kapladı! - Haberler

Plajda yumurta benzeri buz topları meydana geldi

HABERTURK.COM

Finlandiya'ya bağlı Hailuoto Adası'nda ilginç bir doğa olayı yaşandı. Adadaki plajda yumurta benzeri buz topları oluştu. Amatör fotoğrafçı Risto Mattila buzdan topları kayıt altına aldı

yumurta benzeri buz topları

Finlandiya'nın Hailuoto Adası'nda nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Adadaki Marjaniemi Plajı'nda 30 metre genişliğinde bir alan yumurtayı andıran buz toplarıyla kaplandı. 

Amatör fotoğrafçı Risto Mattila, deniz kıyısında yürüyüş yaparken muhteşem manzaraya şahit oldu. Daha önce buz toplarıyla karşılaştığını fakat yumurtaların bu kadar bir alana yayıldığını görmediğini belirten Mattila, "Bazı yumurtaların büyüklüğü futbol topu kadardı. Olağanüstü bir manzaraydı. Hayatımda hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Finlandiya Meteoroloji Enstitüsü'nden buz uzmanı Jouni Vainio, bu doğa olayının nadir rastlandığını söyledi. Yılda sadece bir kez buzdan yumurtaların sahilde görülebileceğini ifade eden Vanio, "Bu durum için hava sıcaklığının sıfırın biraz altında, suyun donma derecesinde, kumlu plajın hafif eğimli, dalgaların da biraz kabarık olması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Illinois Eyalet Üniversitesi coğrafya ve jeoloji bölümünden Dr. James Carter da bu olayın sonbaharda görüldüğünü belirterek su yüzeyinde oluşan buzun dalgaların yardımıyla şekil aldığını söyledi.

Dr. Carter, "Fotoğrafları paylaşan fotoğrafçı sayesinde dünya, çoğumuzun asla göremeyeceği doğa olayını görme şansına sahip oldu" dedi. 

CNN'e göre yumurta benzeri toplar denizdeki akıntıların etkisiyle kıyı yakınlarında oluşuyor. Önce eriyen buzlardan kopan buz parçaları soğuk su içerisinde birleşiyor. Daha sonra da dalgalar sahile vurdukça buz parçaları da kıyıya vurmaya başlıyor ve buzlar birbirlerine eklendikçe yumurta benzeri bir yapıya kavuşuyor.

Finlandiya'daki 'buz yumurtaları' daha önce Rusya'da ve Chicago'daki Michigan Gölü'nde görülmüştü. 

 

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