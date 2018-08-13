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Üyelere ‘Sizce bikinili pozlarıyla plajların yıldızı olan ünlü hangisi?’ sorusu yöneltildi. Ankette fit vücudu ve güzelliğiyle dikkati çeken Özge Ulusoy, yüzde 34 oy oranıyla birinci oldu. Onu yüzde 25 oyla Burcu Esmersoy takip etti. Bronz teniyle her yaz gündem olan Eda Taşpınar yüzde 23 oy alırken, yüzde 18 oy alan Çağla Şikel dördüncü oldu.