Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemPlaka fiyatı yüzde 5 düştü, galerilerden ses, İBB’den yanıt geldi-haberler
ABONE OL

Plaka fiyatı yüzde 5 düştü, galerilerden ses, İBB’den yanıt geldi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen cuma ‘İstanbul’daki taksi sayısını artıracağız. 5 bin taksiyi kiralama usulüyle piyasaya süreceğiz’ dediği andan beri taksiler yine gündemimizde malum. İstanbul Taksiciler Odası ‘Haberimiz yoktu, şaşırdık’ diyerek tartışmaya girdi. Dün yazdım, tabii ki haberleri vardı. Bundan 10 ay önce UKOME toplantısında taksi sayısının artırılması için komisyon kurulmasına karar verilmişti ve o kararın altında İstanbul Taksiciler Odası Eyüp Aksu’nun imzası vardı. Zira İstanbul Taksiciler Odası daha çok plaka sahiplerini temsil ediyor, ancak şoförleri değil

ibb
Esra Boğazlıyan

Bu meseleye plaka sahipleri karşı çünkü hem pastaya ortak istemiyorlar hem de İBB’nin yeni kiraya vereceği taksilerle mevcut taksi plakası fiyatlarının sert bir düşüşe geçeceğini biliyorlar.

Hatta geçen hafta 2 milyon 200 bin TL civarında olan taksi plaka fiyatları şu an itibariyle 2 milyon TL seviyesinde. Yani mevzunun tartışılmaya başlaması bile fiyatlarda yüzde 9’luk düşüş yaşanmasına neden oldu.

Şoförlerin cephesine bakacak olursak… Şoförler bu yeni sistemden umutlu. Özlük haklarına kavuşacaklarını, plaka sahibi ve plaka piyasasında söz sahibi olan Otocenter baskısından çıkacaklarını düşünüyor. Günlerdir çok sayıda şoförle irtibata geçtim, söyledikleri bu.

Otocenter dediğimiz mekanizma, malum Bağcılar Oto Galerisi… İstanbul’daki taksi piyasasının nabzı burada atıyor, plaka fiyatları, alım-satım her şey bu galericiler tarafından belirleniyor. İşte İmamoğlu da yeni taksi düzeniyle aslında ‘kararı İBB alır’ mesajı vererek piyasada bilinen adıyla Otocenter’ın bir anlamda da tekelini kırmayı hedefliyordu.

İBB NE YANIT VERDİ?

Nitekim, İmamoğlu’nun hamlesine ses Otocenter’dan geldi. Dün, Otocenter’dan bir galerici ‘Esnaf İstanbul’u kilitler’ diyerek bir anlamda İBB’ye aba altından sopa gösterdi.

Buna karşılık İmamoğlu da bugün “İstanbul halkının, taksi ihtiyacı olup olmadığına karar verecek makam, Bağcılar Oto Galerisi'ndeki birkaç taksi galericisi değildir. Sakın bizi başka şeylerle tehdit etmeye çalışmasınlar” dedi. Anlayacağınız bu yeni taksi düzeninde çekişme aslında taksicilerle İBB arasında değil, taksi plakasında pazarı elinde tutan galericilerle İBB arasında yaşanıyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberler... Hatay'da TIR ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı
GÜNDEMTIR ile askeri araç çarpıştı: 2 yaralı
Denizli Adliyesi'nde koronavirüs salgınına konteynerli önlem-haberler
GÜNDEMKorona salgınına adliyede konteynerli önlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şehadete eren tek evladın kanı yerde kalmayacak
GÜNDEMCumhurbaşkanı'ndan Pençe-Kaplan yorumu
Trafik kazasında şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı-haberler
GÜNDEMKazada şehit olan polis memuru için son görev
Son dakika haberler... Kendisini evine almayan halasını başından vurdu!
GÜNDEMKendisini evine almayan halasını başından vurdu!
Son dakika haberler... İşte deprem felaketinin bilançosu!
GÜNDEMİşte deprem felaketinin bilançosu!
Son dakika haberler... ‘Dur’ ihtarına uymadı, plaka değiştirirken yakalandı!
GÜNDEM‘Dur’ ihtarına uymadı, plaka değiştirirken yakalandı!
e-Duruşma uygulaması mahkeme salonunda test edildi - Haberler
GÜNDEMe-Duruşma uygulaması test edildi
Son dakika haberler... Yalova'daki 'zimmet' soruşturmasında yeni gelişme
GÜNDEMYalova'daki 'zimmet' soruşturmasında yeni gelişme
Son dakika haberler... Şanlıurfa'da sahte altın operasyonu!
GÜNDEMŞanlıurfa'da sahte altın operasyonu!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X