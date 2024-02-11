Plakasını bez ile kapatan motosiklet sürücüsüne 14 bin lira ceza kesildi

Plakasını bez ile kapatan motosiklet sürücüsüne 14 bin lira ceza kesildi

Plakasını bez ile kapatan motosiklet sürücüsüne 14 bin lira ceza kesildi Çorum'da ehliyeti bulunmayan sürücü kullandığı motosikletin plakasını bez ile kapattı. Durumu fark eden trafik ekipleri sürücüye 14 bin lira ceza kesti

Anadolu Ajansı Giriş: 11.02.2024 - 01:26 Güncelleme: 11.02.2024 - 01:26 facebook

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