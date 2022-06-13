Plakasız araçtan inip, kurşun yağdırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Plakasız araçtan inip, kurşun yağdırdı
ABONE OL

Plakasız araçtan inip, kurşun yağdırdı! O anlar kamerada

İstanbul Kağıthane'de, plakasız araçtan inen bir kişi, aracın yanından geçen 2 şahsa kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, polis saldırganı gözaltına aldı

Plakasız araçtan inip, kurşun yağdırdı
Plakasız araçtan inip, kurşun yağdırdı
0:00 / 0:00
İHA

İstanbul'un Kağıthane ilçesinde, plakasız araçtan inen silahlı saldırgan, yolda yürüyen 2 şahsa kurşun yağdırıp, kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane ilçesi Çeliktepe Mahallesi'nde geçen aylarda saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Müslim D. ve Nihat E. sokak üzerinde yürümeye başladı. Kısa bir süre sonra sokağa giriş yapan plakasız bir araçta inen şahıs, iki kişiye tabancayla ateş etti.

Silah seslerinin ardından Müslim D., hızla koşarak sokak arasına girmeye çalıştı. Nihat E. ise neye uğradığını şaşırıp saldırganla göz göze geldi. Ayağından vurulan Nihat E. yere yığılırken, saldırgan ise araca binerek olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

POLİS SALDIRGANI YAKALADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kasığından yaralanan Müslim D. ve ayağından yaralanan Nihat E.’yi yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Şahısların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yaparak sokaktaki güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde saldırgan polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: AFAD alarma geçti! Yol kenarında kimyasal panik
GÜNDEM AFAD alarma geçti! Yol kenarında kimyasal panik
Son dakika: İçişleri'nden 'hükümranlık hakkı' vurgusu
GÜNDEM İçişleri'nden 'hükümranlık hakkı' vurgusu
Son dakika | Adıyaman'da patpat devrildi: 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
GÜNDEM Patpat devrildi! 3 yaşındaki çocuk öldü
Son dakika: Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına dair tezkere TBMM'de
GÜNDEM Libya tezkeresi Meclis'te
Bahçeye bıraktığı engelli kedisi ölü bulundu
GÜNDEM Bahçeye bıraktığı engelli kedisi ölü bulundu
Son dakika: Adana'da 'pes' dedirten olay! Çiftçi şoke oldu
GÜNDEM Adana'da 'pes' dedirten olay! Çiftçi şoke oldu
Son dakika: Yeni hafta nasıl geçecek?
GÜNDEM Yeni hafta nasıl geçecek?
Son dakika: Bakırköy’de “kayıt dışı ilaç” operasyonu: 3 bin kutuya yakın ilaç ele geçirildi
GÜNDEM 'Kayıt dışı ilaç' operasyonu! Tam 3 bin kutu
Son dakika: Selde zarar gören Akyurt'taki temizlik ve tahliye çalışmaları sürüyor
GÜNDEM Ankara'da sel! Temizlik ve tahliye çalışmaları ...
DGS 2022 sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM ile DGS sınav giriş yerleri belgesi sorgulama ekranı!
GÜNDEM DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.