Meteoroloji Genel Müdürlüğü 10-11 Şubat için hava durumu tahminlerini paylaştı. Haftasonu plan yapacaklar hava durumuna göre açık ya da kapalı alanlarda tatil günlerini geçirmeyi tercih ediyor. Peki, haftasonu İstanbul'da hava nasıl olacak? İşte, İstanbul için haftasonu hava durumu tahminleri...