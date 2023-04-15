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Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor

Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, plastik cerrahların afetzedelerin tedavisine önemli katkı sağladığını belirterek, operasyon geçiren depremzedelerin tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi

Plastik cerrahlar depremzedelerin tedavisine katkısını sürdürüyor
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Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Başkanı Prof. Dr. Cenk Demirdöver, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından derneklerinin acil toplanarak, strateji belirlediklerini ifade etti.

Bölgeye ilk gün hem plastik cerrahi ekibi sevki hem de ihtiyaç olabilecek tıbbı malzeme, cihaz ve cerrahi alet sevkini yaptıklarını anlatan Demirdöver, her gün farklı illerden gönüllü plastik cerrahları Sağlık Bakanlığının bilgisi dahilinde deprem bölgelerine gönderdiklerini kaydetti.

Demirdöver, hekimlerin gerek sahra hastanelerinde gerekse depremden etkilenmeyen çevre illerde faaliyet gösteren hastanelerdeki hekimlere yardımcı olduklarını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Deprem gibi büyük afetlerde enkaz altında kalan, enkazdan çıkarıldıktan sonra kolları ya da bacakları enkazda sıkışmış kişilerin dolaşım problemleri oluyor. Bu dolaşımın gevşetilmesi gerekiyor. İlk etapta bu gevşetilme ameliyatları yapıldı. Sadece bununla kalınmadı yüz kemik kırıklarını, kemiklerin ucunun açıkta kaldığı üstünün mikrocerrahi yöntemlerle örtülmesi gereken hastalarımız vardı. Bu tür ameliyatlar da dahil olmak üzere pek çok ameliyat yapıldı."

"CERRAHLARIMIZ DEPREM BÖLGELERİNDE TEDAVİ SÜRECİNDE ETKİN ROL OYNADI"

Hızlı müdahalenin önemine işaret eden Demirdöver, "Plastik cerrahlarımız deprem bölgelerinde tedavi sürecinde etkin rol oynadı. Depremden etkilenen illere 65'ten fazla gönüllü plastik cerrahı dönüşümlü olarak sevk ettik. 7 gün 24 saat bölgedeki hekimlere destek olmaya çalıştık" dedi.

Büyük operasyon geçiren afetzedelerin takibinin yapıldığını anlatan Demirdöver, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunlar bazen tek bir ameliyatla bitecek işlemler değildi, ek ameliyatlar gerekiyordu. Onların da daha büyük şehirlerdeki hastanelere sevki organize edilerek, tedavi süreçlerini sürdürüyoruz. Plastik cerrahi denince halkımız daha çok estetik cerrahiyi yorumluyor. Plastik cerrahi vücudumuzun bütün dış yüzeyiyle ilgilenen hem baş, boyun bölgesi hem ekstremite (uzuv) tüm müdahaleleri plastik cerrahiler olarak yerine getiriyoruz. El cerrahisi, mikrocerrahiler de plastik cerrahın alt dalı."

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