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“Plastik Düşler Sahnesi” Pera Müzesi'nde

era Müzesi’nin Zevk Meselesi sergisi kapsamında hayata geçirdiği “Plastik Düşler Sahnesi” 16 Nisan’da yeniden açılıyor. Müzik ve görsel sanatları bir araya getiren serinin “Gelecek Nostaljisi” isimli ikinci etkinliğine plastikdusler.com adresinden ulaşılabilecek.

“Plastik Düşler Sahnesi” Pera Müzesi'nde

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi sanatın farklı alanlarına odaklanan projelerle sanatseverlere çok yönlü etkinlik programları sunmaya devam ediyor. Zevk Meselesisergisine paralel olarak düzenlenen “Plastik Düşler Sahnesi” sanal etkinklik serisi, mekânsal ses tasarımı, interaktif objeler ve katılımcılar arası etkileşim olanaklarıyla fiziksel dünyadakine benzer bir etkinlik deneyimi sunuyor.

Mart ayında “Zevk Meselesi Açılış Partisi” ile başlayan seri, 16 Nisan’da “Gelecek Nostaljisi” adlı interaktif etkinliğe ev sahipliği yapacak. Sanal sahneye ilk olarak, dünyanın farklı köşelerinden melodi ve ritimler arasında yolculuğa çıkan avatarın bir gününü anlatan mix’leri ile Debora İpekel ve Ece Düzgit çıkacak.

İkilinin performansına, İpek Hamzaoğlu’nun hazırladığı tanıdık ve nostaljik çizgi film görselleri eşlik edecek. Deniz Erdem’in müzikleri ile Selver Yıldırım’ın hareketli görüntülerini bir araya getiren performansın ardından katılımcılar, Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş’ın hipnotik görselleri eşliğinde Robogeisha’nın performansını izleyecek. Açılış ve kapanış setlerinde ise, dub techno’dan minimal footwork’e uzanan müzikal geçişleriyle DJ tenderemres sahne alacak.

Sanal ortamda da eğlenceli performansların mümkün olduğunu gösteren “Plastik Düşler Sahnesi” etkinlik serisi kapsamında düzenlenen “Gelecek Nostaljisi”, 16 Nisan Cuma akşamı saat 20.00’de sanal kapı açılışı ile başlayacak. Performanslar etkinlik günü plastikdusler.com adresinden ücretsiz izlenebilir.

ETKİNLİK PROGRAMI

16 Nisan Cuma

20.00 Sanal kapı açılışı
20.30 Debora İpekel ve Ece Düzgit + İpek Hamzaoğlu
21.10 Deniz Erdem + Selver Yıldırım
21.50 Robogeisha + Ömer Özçelik ve Ahmed Bektaş
Açılış ve kapanış setleri: DJ tenderemres

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