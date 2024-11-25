Plastik fabrikası alevlere teslim!
İzmir'de bir plastik fabrikasında yangın çıktı. Fabrikayı alevler sararken dumanlar da gökyüzünü kapladı
İzmir’in Selçuk ilçesinde bulunan plastik fabrikasında yangın çıktı.
İHA'nın haberine göre alevler fabrikayı sararken, dumanlar da gökyüzünü kapladı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
ÇEVRESİNDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI
Yangın, sabah saatlerinde Selçuk ilçesi İsabey Mahallesi’nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı fabrikadan dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevre güvenliğini alırken, itfaiye ekipleri ve Selçuk Belediyesi'ne ait su tankerlerin alevlerle mücadelesinin sürdüğü öğrenildi.