"BAŞKALARININ MAĞDURİYETİNİN ÜZERİNDEN PARK OLSUN DEMELERİ DOĞRU DEĞİL"

Mülk sahiplerinden Abdulkadir Aydın (65) yıkılan Galeria Sitesi´nin alışveriş merkezi bölümünde 2 sinema salonu olduğunu belirterek, "Birinin mülkiyeti bana aitti. Maalesef depremde o da yıkıldı. Savcılık kararıyla buranın çalışmaları durduruldu. Çünkü zemin etüt çalışmaları ve kolonların kesildiği iddiasından dolayı çalışmalar yapılıyor. Bu incelemenin ardından buradaki molozlar tekrar kaldırılacak. Biz burada büyük mağduriyet yaşadık. Birçok insanın tek mal varlığı burasıydı. Bu mağduriyetlere daha çare ve öneriler bulunmadan çevredeki iş yerleri ya da bazı binalarda kalanlar, önlerinin açılması için park önerilerinde bulunmuş. Bu kabul edilebilecek bir durum değil. Savcılık incelemesinin ardından bu zeminde tekrar yapı yapılabilir mi, yapılamaz mı, çıkacak incelemenin ardından bizim de önerilerimiz var. Bizim buranın tekrar eski duruma getirilmesi konusunda çabalarımız var. Bu konuyla ilgili bir platform da kurduk. Bu platformla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, AFAD ve bakanlıklarla çalışmalarımız var. Şimdiden bazı insanların başkalarının mağduriyetinin üzerinden park olsun demeleri doğru değil. Bu toplumsal bir sorundur. Bu toplumun içerisinden yüzlerce insan mağdur olmuş. Bu mağduriyetlerin bir an önce giderilmesi için çalışma yapılması lazım" diye konuştu.