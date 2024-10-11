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        Haberler Yaşam Platonik aşkına kavuşamadı, damatsız gelinlik giydi

        Platonik aşkına kavuşamadı, damatsız gelinlik giydi

        Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, çocukluk döneminde yaşadığı tek taraflı aşk nedeniyle hiç evlenmeyen ve gelinlik giyme hayali kuran 83 yaşındaki Sümbül Topbaş için temsili düğün yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 16:51 Güncelleme: 11.10.2024 - 17:12
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        Seyhan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 83 yaşındaki Sümbül Topbaş, kurumdaki görevlilerle yaptığı sohbetlerde, yıllardır gelinlik giyme hayali olduğunu söyledi.

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        Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce Topbaş için temsili düğün organize edildi.

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        Kuafördeki hazırlıkları tamamlanan Topbaş, müzik eşliğinde düğün salonuna geldi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Gökboğa ile dans eden Topbaş, davetlilerle oynadı.

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        Gökboğa, gazetecilere, Topbaş'ın yıllardır bugünün hayalini kurduğunu belirterek, "Bugün burada hayatı boyunca hiç gelinlik giymemiş, evlenmemiş teyzemizin hayalini gerçekleştiriyoruz.

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        Teyzemiz, huzurevinde meslek elemanlarımızla yaptığı görüşmelerde ve arkadaş sohbetlerinde, gelinlik giyme özlemini dile getirdi. Bunun üzerine arkadaşlarımız, kurum personelimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız aracılığıyla teyzemizin hayalini gerçekleştirmek için bu etkinliği düzenledik" dedi.

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        Sümbül Topbaş da çocukluk döneminde yaşadığı tek taraflı aşk nedeniyle hayatı boyunca evlenmediğini ifade etti.

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        Gelinlik giydiği için mutlu olduğunu belirten Topbaş, "Bugün hayallerim gerçek oldu. Düğüne dostlarım geldi. Çok mutluyum ve herkesin mutlu olmasını istiyorum. Eğleneceğiz, oynayacağız. Herkesin evlenmesini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

        *Görseller AA ve İHA'dan servis edilmiştir.

        #Sümbül Topbaş
        #adana
        #damatsız düğün
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