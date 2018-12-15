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Playboy modeli Sara doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor

15.12.2018 - 12:26 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Instagram fenomeni model Sara Jean Underwood, doğaya gönül vermiş durumda. Doğa fotoğrafları paylaşan model, 9 milyon takipçisinin dikkatini çekmeye devam ediyor

  • 1 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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    33 yaşındaki Playboy modeli Sara Jean Underwood, tam bir doğa tutkunu.

  • 2 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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    Yaptığı doğa yürüyüşlerini sosyal medya hesabından takipçileriyle kare kare paylaşıyor. 

  • 3 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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    Kendini "doğa tutkunu" olarak tanımlayan Sara, yaptığı yürüyüşleri paylaşarak Instagram'da 9 milyonu aşkın takipçiye ulaşmış durumda.

  • 4 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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    Sara'yı diğer maceraperestlerden ayıran en önemli tarafı, yürüyüşlerini yapış şekli. Güzel model, ya tamamen giyinmiş ya da bikinili halde yürüyüşlerini gerçekleştiriyor. 

  • 5 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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    Çarpıcı model, aynı zamanda bir Playboy güzeli. Playboy dergisinin 2006 Temmuz sayısında ayın güzeli seçilmişti.

  • 6 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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    İşte doğa tutkunu modelin, ilginç fotoğrafları...

  • 7 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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  • 13 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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  • 26 Playboy modeli Sara Jean Underwood, doğa fotoğraflarıyla ilgi görüyor
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