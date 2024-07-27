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        Haberler Ekonomi Otomobil Plaza sayısı Türkiye genelinde 94'e ulaştı - Otomobil Haberleri

        Plaza sayısı Türkiye genelinde 94'e ulaştı

        TürkTraktör'ün 70'inci yılında bayrağı devralan şirket lideri Matthieu Séjourné, genç çiftçilerle bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Séjourné, "Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacında yanında olabilmek için bayilerimiz olmazsa olmaz destekçilerimiz konumunda. Bu anlamda bayilerimizin dönüşümüne büyük önem veriyoruz. Satış, servis ve yedek parça hizmetini bir arada sunduğumuz 3S plazaların sayısını artırmaya devam ediyoruz. Modern tesislerimizin sayısı Türkiye genelinde toplam 94'e ulaştı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.07.2024 - 11:43 Güncelleme: 27.07.2024 - 11:43
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        Plaza sayısı Türkiye genelinde 94'e ulaştı
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        TürkTraktör Şirket Lideri Matthieu Séjourné, TürkTraktör Akademi eğitimleriyle geleceğin tarım elçileri olan genç çiftçilerle bir araya geldi.

        TürkTraktör Yönetim Kurulu Üyesi ve Şirket Lideri Matthieu Séjourné, şirketin 70'inci yılında göreve gelmenin kendisi için büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirtti.

        Séjourné, "Faaliyet gösterdiği her alanda öncü adımlarıyla önemli başarılara imza atan TürkTraktör, yüksek yerlilik oranı ve dünya standartlarındaki ürün kalitesiyle tarımı ve şehirleri geleceğe hazırlamak için 70 yıldır var gücüyle çalışıyor. Köklü geçmişinden aldığı miras ve Koç Topluluğu ile CNH’in vizyonu doğrultusunda büyümeye devam eden TürkTraktör’ün 70'inci yılında bayrağı devralmış olmak benim için büyük bir gurur ve mutluluk vesilesi" dedi.

        TürkTraktör’ün 1 milyon 111 bin 111’inci traktör ve 600 bininci motor üretimini geride bıraktığını da aktararak, "4 yıllık Ar-Ge süreci sonunda yerli olarak geliştirilen elektrikli traktörümüzü çiftçilerimizin beğenisine sunduk" ifadelerini kullandı.

        Görevdeki ilk üç ayında bayi yapılanmasındaki dönüşümü yakından takip ettiğini de aktaran Séjourné, "Çiftçilerimizin her türlü ihtiyacında yanında olabilmek için bayilerimiz olmazsa olmaz destekçilerimiz konumunda. Bu anlamda bayilerimizin dönüşümüne büyük önem veriyoruz. Satış, servis ve yedek parça hizmetini bir arada sunduğumuz 3S plazaların sayısını artırmaya devam ediyoruz. Son dönemde açılışlarına bizzat katılma fırsatı bulduğum modern tesislerimizin sayısı Türkiye genelinde New Holland ve Case IH markalarımızda toplam 94’e ulaştı" dedi.

        Tarımın sürdürülebilir ve çevreci olmasının günden güne daha da önem kazandığını belirten Séjourné, en son teknoloji ürün ve hizmetlerin çiftçilerle buluştuğu etkinlikleri kıymetli bulduğunu söyledi.

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