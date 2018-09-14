Plymouth Argyle - Blackpool rakamlar

Plymouth Argyle ve Blackpool, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. 3 puanlı Plymouth Argyle 24. sırada bulunuyor, Blackpool 10 puana sahip ve 9. sırada. Plymouth Argyle, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Blackpool, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 377. İddaa'da Plymouth Argyle kazanır 2.40, berabere biter 3.00, Blackpool kazanır 2.20 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Plymouth Argyle son hafta oynanan Northampton Town maçında 2-0 kazandı.

Blackpool ise Gillingham karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Plymouth Argyle, 3 gol attı ve 7 gol yedi.

Blackpool ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Blackpool, 0 gol atarken 0 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ