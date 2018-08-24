Plymouth Argyle - Peterborough United maçı istatistikleri

Plymouth Argyle ve Peterborough United, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü İngiltere 1.Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Plymouth Argyle 2 puana sahip olarak 21. sırada yer alırken Peterborough United 12 puanda ve 1. sırada. Plymouth Argyle, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Peterborough United son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 310 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Plymouth Argyle kazanırsa 2.50, beraberlik çıkarsa 3.10, Peterborough United sahadan galip ayrılırsa 2.10 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Plymouth Argyle son haftadaki Gillingham müsabasında 5-2 yenildi.

Peterborough United ise Portsmouth karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Plymouth Argyle, evinde 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Peterborough United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Peterborough United, 5 gol atarken 1 gol yedi.

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