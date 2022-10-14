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PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranı

PMYO mülakat sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklandı. Polis Meslek Yüksekokullarına 2.000 erkek, 500 kadın olmak üzere toplamda 2.500 öğrenci alımı başvurusunu gerçekleştiren adaylar PMYO mülakat sonuçları sorgulama ekranını araştırıyor. İşte, 2022 PMYO sonuçları sorgulama ekranı...

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  • PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    Polis Akademisi Başkanlığı, 2022 PMYO sonuçlarını adayların erişimine açtı. Mülakat ve fiziki parkur sınavlarının ardından gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından PMYO mülakat sonuçları açıklandı. İşte, 2022 PMYO sonuçe ekranı... 
  • PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!

    2022 yılı PMYO Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Sonuçlar adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir. 

    Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir. Tüm adaylara ilanen duyurulur.

     
  • PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    PMYO SONUÇLARI SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    PMYO Giriş Sınavı sonuçları, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından duyuruldu. PMYO mülakat sonuçlarını aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.

    2022 PMYO GİRİŞ SINAVI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.
  • PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    SINAV SONUÇLARI NASIL DEĞERLENDİRİLİR?

    Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekir.

    Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mülakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25'inin toplamıdır.

    Polis Meslek Yüksek Okulu giriş puanına göre erkek, kadın ve Şehit veya vazife malulü eş veya çocukları için asıl, yedek ve başarısız olmak üzere ayrı ayrı sınav sonuç listesi düzenlenir. Sınav sonuçları Başkanlığın internet sitesinden duyurulur.

    Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mülakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yüksekliği esas alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilir.
  • PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    2022 PMYO MÜLAKAT PUANI KAÇ OLMALI? 

    Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için toplam 70 puan veya üzerinde alması gerekiyor. Başarı sıralamasına esas Polis Meslek Yüksek Okulu Giriş Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25’i, mülakat sınavı puanının % 50’si ile 8’inci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendine göre belirlenen puan türünden ya da türlerinden adayın en yüksek puanının % 25’inin toplamıdır.
  • PMYO sonuçları açıklandı! 2022 PMYO mülakat sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

    YEDEK ADAY ÇAĞIRMA SÜRECİ NASIL OLUYOR?

    Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

    Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur.

    25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunması nedeniylemüracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz.

    Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

    Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar,müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir. Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren on beş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.

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