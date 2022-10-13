YEDEK ADAY ÇAĞIRMA SÜRECİ NASIL OLUYOR?

Geçici kayıt sırasında, yüksekokula giremeyecekleri anlaşılan, eksik belge getiren, intibak eğitiminin başladığı günün mesai bitimine kadar başvuruda bulunmayan, Yüksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile çağrılır.

Çağrılan yedek aday, kendine tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç üç iş günü içinde planlandığı Yüksekokul Müdürlüğüne evrakları ile birlikte gelerek müracaatta bulunur.

25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa göre silahaltında bulunması nedeniylemüracaat edemediğini belgeleyenler hariç, bu fıkrada belirtilen süreler içinde müracaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmiş sayılırlar ve bu adayların geçici kayıtları yapılmaz.

Bu adayların dosyaları Başkanlık onayı ile işlemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday çağırma işlemi yapılır.

Askeralma Kanununa göre silah altında bulunduğu için geçici kaydı yapılamayan adaylar,müracaatları halinde bir sonraki Yüksekokul eğitim programı planlamasına dahil edilir. Eğitim-öğretimin başlaması gününden itibaren on beş gün geçtikten sonra kontenjan doldurulmamış olsa dahi yedek aday çağrılmaz.