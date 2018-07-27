Podbeskidzie Bielsko Biala - Nieciecza rakamlar

Polonya 1.Lig maçında Podbeskidzie Bielsko Biala ile Nieciecza, 28 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 19:00. Podbeskidzie Bielsko Biala son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Nieciecza, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 349. İddaa'da Podbeskidzie Bielsko Biala kazanır 2.10, berabere biter 2.90, Nieciecza kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Podbeskidzie Bielsko Biala son haftadaki Nieciecza müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Nieciecza, Podbeskidzie Bielsko Biala karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

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