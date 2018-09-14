Podbrezova - Nitra maçı rakamları

Podbrezova ve Nitra, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü Slovakya Süper Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 20:00. 10 puanlı Podbrezova 5. sırada bulunuyor, Nitra 6 puana sahip ve 9. sırada. Podbrezova son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Nitra, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 490 kodlu maçı oynayanlar; Podbrezova galibiyet oranı 1.90, beraberlik oranı 3.10, Nitra galibiyet oranı 2.80.

Podbrezova son haftadaki Zlate Moravce müsabasında 1-0 kazandı.

Nitra ise Senica maçında 5-2 kazandı.

Podbrezova, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 5 gol atıp 2 gol yedi.

Nitra, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Nitra, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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